L’Europa scopre di nuovo la guerra e la propria fragilità strategica Scrive Pagani

Fin dall'antichità l'Europa è stata teatro di continui conflitti, caratterizzato da un'alternanza tra brevi periodi di pace e lunghe, complesse fasi di guerra. Dalla Guerra dei Trent'anni (1618-1648), che devastò l'Europa Centrale e diede vita al moderno sistema degli Stati nazionali, fino alle Due Guerre Mondiali (1914-1918 e 1939-1945), i conflitti più sanguinosi della storia umana si sono originati in Europa. Dopo il crollo del Muro di Berlino abbiamo voluto credere che la Guerra Fredda fosse finita, che il rischio di un conflitto su larga scala fosse azzerato e che l'Europa potesse finalmente incassare il cosiddetto "dividendo della pace".

