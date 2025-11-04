L’Europa può battere la Russia ma solo se troverà la volontà per farlo Report Ifri

“Gli Stati europei hanno il potenziale economico, militare e tecnologico per affrontare la Russia entro il 2030, a condizione che trovino la volontà politica di farlo.” È questa la conclusione del rapporto Europe–Russia: Balance of Power Review, pubblicato dall’Institut français des relations internationales (Ifri) e curato da Thomas Gomart con la partecipazione dei principali centri di ricerca e think tank del continente – tra cui Iai e Rusi. Un documento che analizza, con metodo comparativo, la posizione di Mosca e quella dei Paesi europei nei campi economico, militare, politico e diplomatico, tracciando un quadro realistico del nuovo equilibrio di potere che segnerà l’Europa dei prossimi anni. 🔗 Leggi su Formiche.net

