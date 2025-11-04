' L’Europa fra Trump e la Cina' Patrizio Bianchi presenta il suo saggio sulla debolezza politica del vecchio continente

Venerdì 7 alle 17.30 negli spazi della libreria Libraccio è in programma la presentazione del nuovo saggio di Patrizio Bianchi dal titolo mai così attuale 'L’Europa fra Trump e la Cina'. Dialogano con l’autore Laura Ramaciotti e Cristiano BendinIscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLe. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

