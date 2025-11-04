L’Europa costruisce il network dei centri oncologici del futuro | l’Italia tra i protagonisti

I n un’Europa che vuole curare meglio, in modo più giusto e capillare, nasce una rete che potrebbe cambiare la storia della lotta al cancro. L’obiettivo è ambizioso: creare, entro il 2028, una struttura comune di centri oncologici d’eccellenza, capaci di garantire a ogni paziente europeo cure di alta qualità, formazione continua per i professionisti e accesso alla ricerca più avanzata. Un traguardo che parla anche italiano. Alleanza Contro il Cancro (ACC), la Rete Oncologica Nazionale del Ministero della Salute, sarà infatti tra i protagonisti del nuovo Network Europeo dei Centri Comprensivi per la Cura del Cancro (EUnetCCC), la più grande iniziativa sanitaria mai sostenuta dall’Unione Europea. 🔗 Leggi su Iodonna.it

