Letture ad alta voce a Torrenieri Ospiti i ragazzi del Poderuccio
Accoglienza: è la parola simbolo di "Prendi la mia mano", bella iniziativa per i ragazzi del Poderuccio di Buonconvento che si è svolta alla Misericordia di Torrenieri, promotrice dell’evento con il circolo locale della Laav (Letture ad alta voce). "Il termine “compassione“ oggi ha assunto una valenza negativa come concetto di pietà che è quasi disprezzo – racconta Ginola Casciani, vicecoordinatrice del Circolo Laavdi Torrenieri e volontaria della Misericordia –. La sofferenza dobbiamo riconoscerla in noi e negli altri, accoglierla e farsene partecipi. Crediamo di aver raggiunto questo obiettivo con ’Prendi la mina mano’". 🔗 Leggi su Lanazione.it
