Tutti d'accordo, o quasi: Gianluca è bravo. E non è scontato, considerando che stiamo parlando di L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni i cui telespettatori sono famosi per essere molto critici con chi va in studio. Superata di slancio la concorrenza della campionessa Teresa e degli altri sfidanti, Marco, Simona, Gianluca, Natalia e il veterano Andrea, il barbuto romagnolo Gianluca arriva ai 100 secondi e batte anche la giovanissima Claudia. "Amici arrivo per la Ghigliottina ma che bravo questo concorrente", commenta un telespettatore su X, in tempo reale. "Mammamia! Bravo davvero!", "Gianluca, una macchina da guerra", fanno eco altri utenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, sfregio a Gianluca: "Anche un tombino"