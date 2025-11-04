L’eredità di San Francesco d’Assisi nel Cuore nascosto del Cantico
Una profondità tutta da scoprire e un’eredità che continua a stupirci. È quella di San Francesco d’Assisi e del suo canto che diventa il più alto inno di gioia della letteratura cristiana. Nel suo nuovo libro Il cuore nascosto del Cantico (Mondadori, 2025), monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, ci mostra . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
