Leonardo Airbus e Thales uniscono le forze | nasce il colosso europeo dello spazio da 6,5 miliardi

L’industria aerospaziale europea riunisce i suoi maggiori esponenti per affrontare la concorrenza estera a cominciare da attori come SpaceX. Per questo è stato siglato un nuovo accordo da parte dell’italiana Leonardo, insieme con Thales e Airbus, per unificare le attività spaziali in una nuova società da 25.000 dipendenti e con un fatturato annuo che si annuncia essere di circa 6,5 miliardi di euro, sostenuto ad un portafoglio ordini triennale. La notizia, diffusa giovedì 23 ottobre e confermata il giorno 30, è stata accompagnata da una nota delle aziende che prevedono un effetto della fusione tale da generare “sinergie annuali totali sul reddito operativo nell’ordine di milioni di euro a cinque anni. 🔗 Leggi su Panorama.it

