L’energia che cambia | il digitale al servizio delle persone

Oggi la tecnologia è parte integrante della nostra quotidianità, qualcosa che accompagna e semplifica ogni aspetto della nostra vita. Dalla gestione del tempo alle relazioni, dalla mobilità ai consumi, il digitale è diventato il tessuto connettivo che semplifica, organizza e rende più consapevoli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondisci con queste news

Dopo i 40 anni il corpo cambia e l'approccio al fitness deve modificarsi di conseguenza. Gli ormoni giocano un ruolo chiave nel determinare energia, tono muscolare così come la motivazione ad allenarsi: conoscersi meglio è fondamentale per impostare il tuo - facebook.com Vai su Facebook

Domicilio digitale, cosa cambia per i proprietari di casa - Soprattutto per cercare di abbreviare i tempi della burocrazia, annoso problema italico. Da ilgiornale.it

Domicilio digitale, come funziona il nuovo servizio per cittadini e professionisti - L’Agenzia delle Entrate ha lanciato un nuovo servizio che consente ai cittadini di eleggere un domicilio digitale, semplificando e rendendo più sicure le comunicazioni ufficiali. Secondo ilgiornale.it

Online il servizio per eleggere il domicilio digitale per il recapito di atti - Con un comunicato stampa del 12 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è online un nuovo servizio che consente di eleggere un domicilio digitale per il recapito di atti, avvisi e altra ... Scrive ipsoa.it