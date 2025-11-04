Leishmaniosi nel cane | seminario specialistico a Montesilvano

Ilpescara.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà il prossimo 9 novembre un seminario specialistico dal titolo “Leishmaniosi nel cane: riflessioni sul coinvolgimento renale e intestinale" nella sala conferenze del Grand hotel Montesilvano, in piazzale Kennedy, al civico 28-32.Ad organizzare il seminario, che gode del patrocinio degli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Leishmaniosi del cane: come prevenire il contagio - Inoltre, questa malattia, è una zoonosi, cioè, può essere trasmessa anche all’uomo. Secondo ecodibergamo.it

Leishamaniosi nel cane: sintomi, cura e aspettative di vita - La leishmaniosi canina è una malattia infettiva causata da un protozoo parassita del genere Leishmania. Segnala fanpage.it

Leishmaniosi nel cane: cosa sapere per proteggerlo - Si trasmette tramite la puntura dei pappataci e si manifesta con numerosi sintomi che possono essere più o meno gravi ... Come scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Leishmaniosi Cane Seminario Specialistico