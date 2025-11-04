Leggi & scambia a Le Murate
Storie di sostenibilità che non puoi assolutamente farti scappare!È in arrivo la seconda edizione della CASA BARATTA, un ciclo di eventi organizzato dall? attivist? della Casa delle Donne interamente dedicato al tema dell’economia circolare.Ecco qua un riassunto per te: ?? domenica 14 dicembre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
