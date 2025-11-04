Legambiente porta al Teatro Astoria lo spettacolo gratuito 400 sul cambiamento climatico
Il 4 novembre alle ore 20.30, il Circolo Legambiente dei Comuni Pedemontani Modenesi ed il Comune di Fiorano Modenese porteranno al teatro Astoria, gratuitamente per tutta la cittadinanza, lo spettacolo teatrale intitolato "400", di e con Beppe Casales.Il titolo dello spettacolo fa riferimento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
