Lecco il ricorso al Tar per tutelare un giardino condominiale | i giudici impongono uno stop alla nuova stazione degli autobus
Lecco, 4 novembre 2025 – I giudici del Tar di Milano fermano gli autobus della futura nuova autostazione in centro a Lecco ancora prima che partano. Anzi, da lì potrebbero non partire mai. Secondo i magistrati del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione Terza di Milano, “dagli atti impugnati non emerge che la scelta localizzativa sia la conseguenza di una sufficiente istruttoria”. A presentare ricorso sono stati gli inquilini di una di un maxi complesso residenziale, circa mezzo migliaio di persone di 200 famiglie, a cui il sindaco Mauro Gattinoni & Co. hanno notificato un’ordinanza di esproprio del giardino condominiale, per trasformarlo in un hub intermodale del servizio di trasporto pubblico locale, un’autostazione per pullman appunto, asfaltando l’unico polmone verde in una zona già molto trafficata e densamente urbanizzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
