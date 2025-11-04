Lecce macabro avvertimento al gip Francesca Mariano | testa di capretto sulla tomba del padre
ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuova intimidazione contro la giudice Francesca Mariano, già sotto scorta. LECCE, 4 novembre 2025. Un nuovo inquietante episodio di intimidazione ha colpito Francesca Mariano, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce. Sulla tomba del padre, nel cimitero di Galatina (Salento), la magistrata ha trovato una testa mozzata di capretto e un coltello. È stata lei stessa a fare la scoperta durante una visita al sepolcro. Una lunga scia di minacce e intimidazioni. La giudice vive sotto scorta da oltre un anno a causa di precedenti minacce. Nel febbraio 2024, davanti alla porta della sua abitazione, era stata lasciata una testa di capretto insanguinata, trafitta da un coltello da macellaio, accompagnata da un biglietto con la scritta “Così”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
