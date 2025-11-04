Leao leader e titolare indiscusso del Milan | numeri da top player una statistica lo premia

Pianetamilan.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, si è ripreso il posto da titolare nel Milan di Massimiliano Allegri. Difficilmente lo lascerà viste le ultime prestazioni, positive, condite da gol e assist. Il numero 10 è stimato da tutti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

