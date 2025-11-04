Leao leader e titolare indiscusso del Milan | numeri da top player una statistica lo premia
Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, si è ripreso il posto da titolare nel Milan di Massimiliano Allegri. Difficilmente lo lascerà viste le ultime prestazioni, positive, condite da gol e assist. Il numero 10 è stimato da tutti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vittoria immensa, prova maiuscola di squadra. Gran gruppo. Secondo tempo sontuoso. Nella ripresa doveva finire 4-0. Allegri ha devastato Gasperini nel secondo tempo. Leao da leader in tutto. Il neo: solo 1-0. Ma vittoria dí impressionante valore! - X Vai su X
Classe vs esplosività: nel Milan di Allegri spiccano Modric e Leão, ma la loro differenza può fare la vera svolta #Milan #Modric #Leao #Allegri #SerieA #Rossoneri #ForzaMilan #Calcio #Leader #Talento - facebook.com Vai su Facebook
Gazzetta: "C'è solo Leao. Rafa finalmente leader, ma Gimenez e Nkunku sono a 0" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "C'è solo Leao. Come scrive milannews.it
Leao lavora per riprendersi il Milan: se con la Fiorentina non sarà titolare sarà per scelta tecnica - L'attaccante portoghese vuole riprendersi il Milan in vista di questa ripresa del campionato. Da tuttomercatoweb.com