Le vere richieste di Vladimir Putin alla Ucraina | dall’armistizio umiliante al nuovo ordine geopolitico russo

Analizzando il modello della guerra franco-prussiana del 1871, si comprende che Mosca non vuole un semplice cessate il fuoco, ma un armistizio capitolatorio e un trattato di pace imposto: Kiev dovrebbe accettare la sconfitta, ritirarsi dal Donbass e vedere la sua sovranità ridotta. Contesto s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Le vere richieste di Vladimir Putin alla Ucraina: dall’armistizio umiliante al nuovo ordine geopolitico russo

