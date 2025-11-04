Le tre grazie | Giovanna D' Arco Cleopatra e Marilyn Monroe al Teatro IF

Romatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre donne della storia molto diverse tra loro si ritrovano in una stanza in attesa di un destino sconosciuto. Giovanna D'Arco, Cleopatra e Marilyn Monroe si confrontano raccontando tre epoche e tre vite molto distanti e tra champagne, stuzzichini, pillole strane e visioni celestiali riescono. 🔗 Leggi su Romatoday.it

