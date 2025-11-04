Le tendenze da copiare arrivano da sfilate e red carpet

Il vero problema dei capelli grigi sfumati? La brillantezza e le sfumature indesiderate di colore. I capelli di colore grigio sono in assoluto i meno luminosi della storia cromatica. Per questo, qualsiasi prodotti cosmetico si usi, dal lavaggio allo styling, deve avere anche come obiettivo quello di illuminare. Sono, inoltre, tra le ciocche più disidratate e secche: la capacità emolliente deve essere insita a ogni shampoo e siero e balsamo che si applichi sulla fibra. La cura cosmetica è il primo step per prendersi cura anche del colore. Preservando la sua cromia unica, che segue con armonia e libertà, il passare del tempo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Le tendenze da copiare, arrivano da sfilate e red carpet

Scopri altri approfondimenti

Halloween edition: 4 idee facili da copiare con ciò che hai già nel beauty case! #mbamakingbeautyacademy - facebook.com Vai su Facebook

Non sono look da ufficio. Le proposte più originali dalle sfilate Autunno-Inverno 2025 - Se diventa sempre più difficoltoso riconoscere il vero dal falso, e la copia risulta quasi più perfetta dell’originale, la moda sceglie di ironizzare rendendo tutto più giocoso: l’imperfetto è il ... Si legge su iodonna.it

Come ci vestiremo. Le 30 tendenze definitive per la Primavera-Estate 2026 dalle sfilate - Come quelle di Fireflies, la sfilata di Valentino che cita Pier Paolo Pasolini: abiti come lucciole portatrici di una bellezza fragile e resistente, un’immagine poetica ... Secondo iodonna.it

Come fare a casa il make up delle sfilate, facile facile: i segreti del backstage e i prodotti per copiare le tendenze beauty - Un buon make up parte dalla pelle: la skincare è metà del lavoro, e la sfilata di Roberto Cavalli lo conferma. Riporta ilfattoquotidiano.it