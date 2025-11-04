le suore se ne vanno dopo un secolo di storia il saluto della querce

Prato, 4 novembre 2025 – Per un secolo esatto sono state l’anima della pastorale giovanile e dell’istruzione dei bambini della Querce. Adesso l’inesorabile scorrere del tempo chiude per sempre un capitolo di storia della frazione più a est di Prato, ma anche della Macine e del Rosi. Le suore domenicane se ne vanno. Suor Teresina e suor Liliana sono le ultime due sorelle rimaste; per decenni hanno seguito i bambini della parrocchia di San Luca Evangelista e della scuola dell’infanzia Santa Teresa del Bambino Gesù. Ora però sono rimaste in poche, anziane e “un po’ acciaccate” e la loro madre superiora ha ritenuto che fosse il caso di riunire le forze delle consorelle rimaste; una andrà in Liguria, l’altra in Piemonte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

