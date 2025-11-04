Le strade del mai

Alle porte di Bologna, con una solenne cerimonia alla quale hanno partecipato tutte le istituzioni, è stato da poco inaugurato l'ultimo tratto del Nodo di Rastignano, in pratica l'ultimo chilometro e mezzo di strada che aiuterà a snellire il traffico in entrata e in uscita dal capoluogo dell'Emilia-Romagna, in quella parte della città. Tanti sorrisi e strette di mano per aprire finalmente alle auto un pezzetto di asfalto, che completa un'opera attesa da 40 anni e costata oltre 35 milioni di euro, più di quanto previsto. Sì, non è un errore: 40 anni. Ora, non è colpa di Comune e Regione, che hanno fatto bene a brindare dopo tanto attesa, ma riflettiamo: 40 anni per poche centinaia di metri pagate caro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it