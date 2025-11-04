Le strade del mai
Alle porte di Bologna, con una solenne cerimonia alla quale hanno partecipato tutte le istituzioni, è stato da poco inaugurato l'ultimo tratto del Nodo di Rastignano, in pratica l'ultimo chilometro e mezzo di strada che aiuterà a snellire il traffico in entrata e in uscita dal capoluogo dell'Emilia-Romagna, in quella parte della città. Tanti sorrisi e strette di mano per aprire finalmente alle auto un pezzetto di asfalto, che completa un'opera attesa da 40 anni e costata oltre 35 milioni di euro, più di quanto previsto. Sì, non è un errore: 40 anni. Ora, non è colpa di Comune e Regione, che hanno fatto bene a brindare dopo tanto attesa, ma riflettiamo: 40 anni per poche centinaia di metri pagate caro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
In programma l’ultimo fine settimana di maggio. Strade bianche, vigne, crinali, borghi: cinque: sono cinque i percorsi fra cui scegliere - facebook.com Vai su Facebook
Il “risveglio” di New York – Dalle strade del Bronx ai caffè del Queens: viaggio nell’imprevedibile campagna elettorale di Mamdani - Muhammed ha trascorso parte dell’ultima domenica di ottobre girando per le strade dell’Upper West Side a distribuire volantini che invitano a votare per ... Da ilfattoquotidiano.it
Crosetto spinge ancora sul riarmo: “Più personale per la Difesa. I militari di Strade sicure tornino nei loro ruoli” - Il ministro Crosetto chiede l'abrogazione della legge 244 e l'aumento del personale militare, proponendo il ritorno dei soldati di strade sicure ai loro ruoli. ilfattoquotidiano.it scrive
Strade chiuse per la maratona di Ravenna: ecco le modifiche a viabilità e sosta - Molte le vie della città interessate dai provvedimenti a partire da sabato 8 novembre in vista dell’edizione 2025 della kermesse in programma domenica 9 ... Segnala msn.com