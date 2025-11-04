Le Stelle di Branko ecco le previsioni di martedì 4 novembre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 4 novembre 2025. Ariete Marte, vostro pianeta guida, oggi si trasferisce in Sagittario segno di fuoco come voi, quindi in vivace e carismatica sintonia. Ritroverete con l'aiuto della Luna, fino al pomeriggio nel vostro segno, il vostro slancio ottimista un po' oscurato, il desiderio di avventura e anche la vostra caratteristica impulsività, che vi fa sempre andare dritti al punto, magari inciampando in qualche gaffe. Almeno siete sinceri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 4 novembre

