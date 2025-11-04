Le spine della sanità per La Pigna | Soldi ai manager non per i pazienti

"Il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni deve poter incidere sulle politiche regionali per riportare la sanità ravennate a un livello di qualità decente. Invece di negare i problemi esistenti, a partire dal Pronto soccorso, è meglio metterli sul tavolo e chiedere più fondi alla Regione per risolverli". La consigliera comunale Veronica Verlicchi, la Pigna, alza il tiro contro la gestione della sanità a Ravenna e in attesa del consiglio comunale dedicato alla sanità in programma domani ma poi slittato, chiede che il sindaco alzi la voce. "Specie nel momento in cui i costi della sanità aumentano, il deficit sale a 37 milioni e per tutta risposta l’Asl Romagna aumenta gli stipendi ai propri manager; siamo all’assurdo di avere meno soldi per i pazienti e più fondi per i dirigenti", attacca Verlicchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

