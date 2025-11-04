Le sottraggono 15mila euro dal conto condannato uomo per frode
Riesce attraverso una frode ad accedere ai dati personali di un conto corrente, prelevando poi 15mila euro in contanti. Il denaro, prelevato a più riprese, è costato la condanna ad 1 anno e 1 mesi di reclusione a un uomo di Mercato San Severino. Era accusato di frode informatica e accesso abusivo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Come funziona la truffa del finto carabiniere, spariti dal conto 15mila euro: i consigli per proteggersi - Truffe ed estorsioni ai danni di un 72enne e un 35enne: allarme nel Teramano per due episodi denunciati dai carabinieri del comando provinciale di Teramo. Come scrive ilmattino.it
Come funziona la truffa del finto carabiniere, spariti dal conto 15mila euro: i consigli per proteggersi - I carabinieri ricordano che nessuna forza di polizia chiede il versamento di denaro per liberare un congiunto, ovvero per pagare una assicurazione o un debito e altro. Riporta ilmattino.it
Truffa del finto carabiniere, spariti dal conto 15mila euro - Truffe ed estorsioni ai danni di un 72enne e un 35enne: allarme nel Teramano per due episodi denunciati dai carabinieri del comando provinciale di Teramo. Scrive ilmessaggero.it