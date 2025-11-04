Le sottraggono 15mila euro dal conto condannato uomo per frode

Salernotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riesce attraverso una frode ad accedere ai dati personali di un conto corrente, prelevando poi 15mila euro in contanti. Il denaro, prelevato a più riprese, è costato la condanna ad 1 anno e 1 mesi di reclusione a un uomo di Mercato San Severino. Era accusato di frode informatica e accesso abusivo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Come funziona la truffa del finto carabiniere, spariti dal conto 15mila euro: i consigli per proteggersi - Truffe ed estorsioni ai danni di un 72enne e un 35enne: allarme nel Teramano per due episodi denunciati dai carabinieri del comando provinciale di Teramo. Come scrive ilmattino.it

Come funziona la truffa del finto carabiniere, spariti dal conto 15mila euro: i consigli per proteggersi - I carabinieri ricordano che nessuna forza di polizia chiede il versamento di denaro per liberare un congiunto, ovvero per pagare una assicurazione o un debito e altro. Riporta ilmattino.it

Truffa del finto carabiniere, spariti dal conto 15mila euro - Truffe ed estorsioni ai danni di un 72enne e un 35enne: allarme nel Teramano per due episodi denunciati dai carabinieri del comando provinciale di Teramo. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sottraggono 15mila Euro Conto