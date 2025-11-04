Le scommesse hanno invaso lo sport e il giornalismo sportivo l’integrità dello sport è a rischio Faz

Le scommesse hanno invaso lo sport e il giornalismo sportivo, l’Nba ha voluto ballare col diavolo (Faz) Interessante intervista sulla Faz (quotidiano tedesco) sulle scommesse nello sport, su quanto l’invasione delle scommesse nello sport professionistico, la commistione tra società di betting e sport abbia portato a uno stravolgimento di cui ora cominciano a essere visibile le conseguenze. Il recente scandalo Nba è solo la punta di un iceberg tanto esteso quanto profondo. La Faz ha intervistato il canadese Declan Hill presentato come uno dei massimi esperti mondiali della rete di scommesse legittime e di partite truccate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Le scommesse hanno invaso lo sport e il giornalismo sportivo, l’integrità dello sport è a rischio (Faz)

Altre letture consigliate

RAPINA IN PIENO GIORNO IN UN CENTRO SCOMMESSE DI LECCE: BOTTINO DA 600 EURO, CACCIA AL RESPONSABILE Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a Lecce, dove un uomo armato di coltello ha fatto irruzione in un’agenzia di scomm - facebook.com Vai su Facebook

Scommesse Illegali nel Calcio: Sanzioni e Multe per i Calciatori Coinvolti - Calciatori Sotto Inchiesta per Scommesse Illegali: Multe e Accordi in Arrivo. Si legge su notizie.it

Scandalo arbitri e scommesse in Turchia: in 371 hanno conti aperti online, e 152 puntano attivamente. Campionati a rischio - La Federcalcio turca annuncia: 371 arbitri su 571 hanno conti scommesse, 152 puntano attivamente. Secondo msn.com

Scommesse, altro che processo: cosa rischiano davvero Fagioli e Tonali. Bufera sulla Figc, squalifiche ingiuste? - La Procura di Milano ha chiuso le indagini sulle scommesse illegali nel calcio: ecco cosa rischiano Fagioli, Tonali e gli altri coinvolti. Riporta sport.virgilio.it