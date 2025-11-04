Le scommesse hanno invaso lo sport e il giornalismo sportivo l’integrità dello sport è a rischio Faz

Le scommesse hanno invaso lo sport e il giornalismo sportivo, l’Nba ha voluto ballare col diavolo (Faz) Interessante intervista sulla Faz (quotidiano tedesco) sulle scommesse nello sport, su quanto l’invasione delle scommesse nello sport professionistico, la commistione tra società di betting e sport abbia portato a uno stravolgimento di cui ora cominciano a essere visibile le conseguenze. Il recente scandalo Nba è solo la punta di un iceberg tanto esteso quanto profondo. La Faz ha intervistato il canadese Declan Hill presentato come uno dei massimi esperti mondiali della rete di scommesse legittime e di partite truccate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

