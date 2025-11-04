Le sagre di novembre nel bolognese | sapori eventi nei boschi e tradizione

Bolognatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sagre a novembre? Non mancano di certo e fra Bologna e tutta la provincia gli appuntamenti accendono e scaldano i fine settimana. Si parte con l'Oktoberfest a Piamaggio (Monghidoro): la data è sabato 8 novembre. Poi c'è la Festa dell'Autunno a Casa Calistri (Alto Reno Terme) il 9 novembre e lo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

