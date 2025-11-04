"> NAPOLI – «Mai più come due anni fa». Con queste parole Repubblica Napoli, attraverso l’articolo di Pasquale Tina, riporta la ferma linea delle autorità in vista della sfida di Champions tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Il ricordo della notte di violenza del 15 marzo 2023 – con la guerriglia urbana nel centro storico e sul lungomare – è ancora vivo. Quella sera, spiega Tina su Repubblica Napoli, oltre 600 ultras tedeschi e alcuni sostenitori azzurri si affrontarono con violenza, provocando otto arresti e oltre 400 identificazioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Le proteste dei tedeschi per la trasferta vietata "È una città pericolosa"