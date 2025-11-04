Q uando la moda americana alza il sipario è sempre uno show ad alto tasso glamour: ieri sera, sul palco del CFDA Fashion Awards 2025, le star e i designer statunitensi si sono dati appuntamento per celebrare la creatività, il talento e l’innovazione del “Made in USA ”. Cindy Crawford e Kaia Gerber, madre e figlia regine delle paillettes sul red carpet di Los Ageles X Dalle passerelle ai negozi, dagli atelier emergenti ai grandi nomi storici, l’evento ha riunito il meglio del sistema moda americano attraverso premi, esibizioni e look da red carpet ad alto tasso di glamour. I momenti più memorabili dell’edizione 2025, i vincitori e una selezione dei look più riusciti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le personalità più influenti della moda americana: i vincitori dei CFDA 2025