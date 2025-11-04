Le parole dell' aggressore di Milano | Quella donna era nella piazza del potere economico | Aveva finito di scontare la pena un anno fa
Il 59enne, fermato dai carabinieri, nella notte davanti alla pm Maria Cristina Ria ha confessato di essere l’autore del ferimento della manager 43enne in piazza Gae Aulenti. La sua rabbia per essere stato cacciato dalla comunità. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un’aggressione a Piacenza ha lasciato tutti senza parole: l’uomo ferito gravemente è ora ricoverato, mentre il suo aggressore è stato ritrovato senza vita in circostanze drammatiche. Qui tutti i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Accoltellamento a Milano, il video dell'aggressore: «Chi lo riconosce si faccia avanti» - «Mi hanno accoltellata», queste le prime parole di una donna di 43 anni ai carabinieri, lunedì mattina a Milano. Come scrive vanityfair.it
Donna accoltellata a Milano, il marito: “Con la lama infilata nella schiena mi ha detto: ‘È un pazzo'”. Disposto il fermo per Lanni - Arrestato l'aggressore della dirigente di Finlombarda Anna Maria Valsecchi, colpita alla schiena con un coltello di 25 cm ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Milano, donna accoltellata: arrestato l’aggressore dopo una caccia all’uomo durata dodici ore - Sono state queste le prime parole pronunciate da una donna di 43 anni, lunedì mattina a Milano, d ... Da infodifesa.it