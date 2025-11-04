Le parole choc dell' aggressore di Gae Aulenti | ' Quella donna simbolo del potere economico' | Aveva finito di scontare la pena un anno fa

Il 59enne, fermato dai carabinieri, nella notte davanti alla pm Maria Cristina Ria ha confessato di essere l'autore del ferimento della manager 43enne a Porta Nuova. La sua rabbia per essere stato cacciato dalla comunità.

Accoltellamento a Gae Aulenti, confessione dell’aggressore: “L’ho fatto perché rappresentava il potere economico” - Milano – Il 59enne Vincenzo Lanni ha formalmente confessato l’aggressione della manager Anna Laura Valsecchi, accoltellata lunedì mattina in piazza Piazza Gae Aulenti, sotto la torre del gruppo UniCre ... Si legge su milanolife.it

Il marito della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti: «Come un film, ero con lei fino a due minuti prima. Mi ha detto solo: è un pazzo» - Lo choc dell'uomo, arrivato sul posto dell'accoltellamento in bicicletta: «Mia moglie aveva ancora la lama infilzata nella schiena. milano.corriere.it scrive

Aggressione di Milano, il marito sotto choc: "Mi ha detto che era un pazzo". L'aggressore ha confessato - Il marito di Anna Laura Valsecchi, colpita in piazza Gae Aulenti, ha ripercorso quei minuti di terrore tra la chiamata di una sconosciuta e l'arrivo da sua moglie: "Lei era ancora là, con il coltello ... Segnala msn.com