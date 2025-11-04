Le pagelle Pucciarelli è una diga Giovannini trasforma tutto in oro
Pozzi 6,5: esce a vuoto sul finale ma viene salvato sulla linea da Primasso. Disimpegnato nel primo tempo. Chiamato in causa per la prima volta da Deme a un quarto d’ora dalla fine. La sua conclusione è alzata con i piedi sopra la traversa. Respinge in tuffo anche un’angolata conclusione di Anghelè poco dopo. Bove 6,5: l’agilità degli attaccanti bianconeri lo coglie a volte impreparato. (33’s.t Beghetto 6: non commette errori) Primasso 7,5: nel primo tempo usa la testa per appoggiare in rete il suo primo gol in maglia Vis, nel secondo la usa per salvare sulla linea di porta. Roccioso nei contrasti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
