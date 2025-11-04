Le nuove palestre e luce e acqua senza sprechi | la piscina a Monza si rinnova

Le nuove palestre, i nuovi spogliatoi e i nuovi bagni, gli impianti a led e sistemi energetici avanzati per la produzione di acqua calda sanitaria. Dopo l'inaugurazione della laguna esterna e del solarium procede la riqualificazione del centro natatorio Pia Grande a Monza. Nel pomeriggio di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il nuovo palinsesto di Fitness Time Club è pronto! Da lunedì 3 novembre tornano tutti i corsi indoor con nuovi orari, nuove energie e la motivazione giusta per ripartire. Pilates, Yoga, Cycling, Functional, Tone e molto altro: ogni allenamento è pensato per ritrov - facebook.com Vai su Facebook

Infiltrazioni d’acqua nella nuova palestra di Cuccurano, il Comune di Fano contesta 400mila euro di lavori - A questo proposito, da tempo è in atto un rimpallo di responsabilità tra la ditta che ha eseguito i lavori e l’amministrazione comunale. Da corriereadriatico.it

Risparmiare acqua, luce e gas e non sprecare, le nuove sfide - Il cambiamento climatico sta presentando il conto e con la guerra in Ucraina è arrivata anche la crisi energetica. Lo riporta ansa.it

Nuove bollette luce e gas: trasparenza, chiarezza e tutela per i consumatori - Dal 1° luglio 2025, i venditori di energia elettrica e gas sono obbligati a emettere le bollette in un nuovo formato standardizzato, previsto dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e ... Scrive diritto.it