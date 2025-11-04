Le mucche sono sfruttate bufera sul Diario Amico diffuso nelle scuole Gli allevatori | L’ideologia vegan-animalista fuori da scuola

Orizzontescuola.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frase in particolare — “le mucche sono sfruttate dagli allevatori” — ha fatto scattare la protesta. È contenuta all’interno del Diario Amico, il diario scolastico distribuito in 7.000 copie agli studenti delle scuole medie inferiori del Verbano-Cusio-Ossola per l’anno scolastico 20252026, realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

mucche sono sfruttate buferaPolemiche nel Verbano sul Diario amico, ‘mucche sfruttate’ - "Le mucche sono sfruttate dagli allevatori". Come scrive msn.com

Mucche in sciopero, il disegno di una ragazzina di 12 anni scatena l'ira degli allevatori: «Ritirate quei diari dalle scuole» - L’opera, vincitrice di un concorso in Piemonte, è stata pubblicata sul diario scolastico Diario Amico 2025/2026. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Mucche Sono Sfruttate Bufera