Le mucche sono sfruttate bufera sul Diario Amico diffuso nelle scuole Gli allevatori | L’ideologia vegan-animalista fuori da scuola
Una frase in particolare — “le mucche sono sfruttate dagli allevatori” — ha fatto scattare la protesta. È contenuta all’interno del Diario Amico, il diario scolastico distribuito in 7.000 copie agli studenti delle scuole medie inferiori del Verbano-Cusio-Ossola per l’anno scolastico 20252026, realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
