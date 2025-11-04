Le mucche sentono freddo? Ecco come si riparano
Le mucche tollerano molto bene il freddo e soffrono maggiormente il caldo, grazie al mantello isolante e altri adattamenti fisiologici. Anche sotto pioggia o neve riescono a mantenere stabile la temperatura corporea e a pascolare come se nulla fosse. 🔗 Leggi su Fanpage.it
