Le moto di Sym | NH-X e NH-R naked e adventure per i giovani

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sym presenta a Eicma anche il lato motociclistico della  sua gamma, con NH-X e NH-R. La prima è una 125 naked urbana, con motore monocilindrico raffreddato a liquido da 10,3 kW. La NH-R interpreta invece lo spirito adventouring d’ingresso,con ruote da 19 e 17 pollici, ed è proposta con motori 125 e 300. Due impostazioni differenti, unite da un filo comune. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

le moto di sym nh x e nh r naked e adventure per i giovani

© Gazzetta.it - Le moto di Sym: NH-X e NH-R, naked e adventure per i giovani

Argomenti simili trattati di recente

moto sym nh xIl costruttore asiatico porta al Salone della moto di Milano questa interessante 125 dal design affilato, che promette un bel piacere di guida - X 125, la naked con motore monocilindrico del Marchio di Taiwan: design, potenza, caratteristiche e foto ... Riporta motorbox.com

Le moto di Sym: NH-X e NH-R, naked e adventure per i giovani - La prima è una 125 naked urbana, con motore monocilindrico raffreddato a liquido da 10,3 kW. Lo riporta msn.com

moto sym nh xSYM NH-R 125 e 300, le crossover stradali, cambiano volto e anche tecnica, a partire dal motore, ora raffreddato a liquido - R 125 e 300 2026, le crossover stradali: novità, caratteristiche e data di arrivo da EICMA 2025 ... Come scrive motorbox.com

Cerca Video su questo argomento: Moto Sym Nh X