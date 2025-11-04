Le Metamorfosi di Julien a Palazzo Te
Parte da Mantova, come evento-clou delle celebrazioni per i 500 anni di Palazzo Te, ma è destinata a girare per l’Italia e il mondo: Villa Borghese a Roma e poi, probabilmente, New York e Toronto. Si tratta del progetto multimediale dell’artista e regista britannico Isaac Julien che ha presentato in anteprima mondiale la sua nuova installazione filmica multischermo, All That Changes You. Metamorphosis, da domani al 1° febbraio 2026. Il progetto, curato da Lorenzo Giusti, è stato allestito 1negli spazi rinnovati delle Fruttiere di Palazzo Te che riaprono per l’occasione a sette anni dalla loro chiusura per restauri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
