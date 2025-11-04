Le medaglie azzurre ai Giochi saranno detassate

Il presente azzurro di gloria sono i 129 Collari d'Oro, massima onorificenza sportiva italiana che celebra i successi di un altro anno ricco di vittorie. Sul palco della Casa delle Armi al Foro Italico, alla presenza dei ministri Tajani («ogni vittoria significa promuovere l'Italia in maniera diversa», così il vicepremier), Piantedosi, Giorgetti e Abodi (foto), sfilano società, personalità (il n.1 Figc Gravina unico in carica fra i premiati) e gli atleti campioni mondiali olimpici e paralimpici tra cui le nazionali di pallavolo di Velasco e De Giorgi e Mattia Furlani. «Alzare l'asticella? Io più che altro allungo il metro Se farò anche i 100 metri? Ho passione per lo sport, voglio provare anche altro», così l'iridato del lungo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

