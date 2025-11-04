Le malattie sessualmente trasmissibili al centro del congresso di Simast
Firenze, 4 novembre 2025 - Crescono in Italia i casi di malattie sessualmente trasmissibili (Mst), una tendenza che preoccupa gli esperti e richiama l' urgenza di rafforzare informazione, prevenzione e diagnosi precoce. Se ne parlerà alll'11mo congresso nazionale Simast (Società interdisciplinare dello studio delle malattie sessualmente trasmissibili), in programma il 5 e 6 novembre 2025 all'Hotel Baglioni di Firenze, appuntamento di riferimento per specialisti e operatori del settore. "Negli ultimi anni - afferma il dottor Luigi Pisano, presidente del Congresso e dirigente medico presso la Dermatologia del presidio Piero Palagi di Firenze - si è registrato un incremento dei casi di malattie sessualmente trasmissibili, segno che la prevenzione e l'informazione non possono essere date per scontate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
