Sono stati i protagonisti di una stagione forse irripetibile dello sci azzurro. Alberto Tomba, Deborah Compagnoni e Kristian Ghedina saranno ospiti lunedì prossimo alle 20.30 al teatro Cagnoni di Vigevano per l’evento "Le leggende della neve", organizzato dall’Associazione internazionale della stampa sportiva, presieduta dal giornalista vigevanese Gianni Merlo. Proprio Merlo, con un altro vigevanese, Pierangelo Molinaro, aveva seguito per la Gazzetta dello Sport quegli anni ruggenti. L’appuntamento sarà un talk dedicato alle leggende dello sci azzurro del periodo a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta nell’ambito della marcia di avvicinamento, ormai mancano meno di 100 giorni, ai Giochi olimpici 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le leggende della neve sul palco del Cagnoni