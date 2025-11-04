Le imprese giovani del Piacentino sono 84 in meno dello scorso anno | il ritmo del calo s’intensifica -4,4%
Le imprese giovani del Piacentino sono 84 in meno: passano dalle 1.930 del terzo trimestre 2024 alle 1846 dello stesso periodo dell’anno in corso, con una variazione del -4,4%. Una flessione che «intensifica il ritmo» sottolinea la Camera di Commercio dell’Emilia, «e peggiora il dato del giugno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
