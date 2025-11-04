Le Iene incontrano Zia Martina la maestra accusata e poi assolta di pornografia minorile

Nuovo appuntamento questa sera, martedì 4 novembre, con Le Iene, il programma ideato da Davide Parenti, in onda in prima serata su Italia 1 con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. I servizi del 4 novembre 2025. Viviani incontra la maestra finita nella bufera per presunti reati su minori, poi assolta. Matteo Viviani intervista in esclusiva Daniela Casulli, conosciuta sul web come Zia Martina: la maestra quarantottenne di Bari condannata in primo grado a sette anni e tre mesi di reclusione per pornografia minorile e corruzione di minorenne, poi assolta in secondo grado, qualche giorno fa, da tutte le accuse perché il fatto non costituisce reato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Le Iene incontrano “Zia Martina”, la maestra accusata (e poi assolta) di pornografia minorile

