Le Iene anticipazioni 4 novembre 2025 | Veronica Gentili e Max Angioni guidano una serata tra inchieste verità e leggerezza
Torna stasera, martedì 4 novembre 2025, alle 21:25 su Italia 1, un nuovo appuntamento con Le Iene, il programma cult di inchieste e satira condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Anche questa settimana la trasmissione promette inchieste forti, storie umane e momenti di ironia intelligente, in perfetto equilibrio tra denuncia e spettacolo. Indice. Le Iene 4 novembre 2025: le anticipazioni della puntata Daniela Casulli, la “Zia Martina”: una storia di accusa e assoluzione. La fake news su Brigitte Macron: un caso di disinformazione globale. Achille Polonara: la sfida più importante.. Quiz e leggerezza: un finale in stile Iene. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
