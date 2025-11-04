Le Iene Achille Polonara e il coma dopo il trapianto | momenti di dolore

«È successo un casino, ieri Achille è andato in coma». La voce rotta di Erika Bufano, moglie di Achille Polonara, ha attraversato il telefono in una notte di paura, raggiungendo Nicolò Devitiis de Le Iene, amico della famiglia. Era una telefonata disperata, fatta dal reparto del Sant’Orsola di Bologna, dove il cestista azzurro si stava sottoponendo al difficile decorso post trapianto di midollo per combattere la leucemia diagnosticata lo scorso settembre. La telefonata e i giorni più duri. Achille è entrato in coma a causa di un trombo, come raccontato nella puntata de Le Iene che andrà in onda questa sera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Le Iene, Achille Polonara e il coma dopo il trapianto: momenti di dolore

