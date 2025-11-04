Le grida di Octay Stroici l’operaio morto nel crollo di Roma | Non posso muovermi fate presto
Le origini mai dimenticate e il riscatto in Italia, la famiglia e una vita di lavoro spezzata ieri sotto le macerie. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’Italia di Octay Stroici - È morto stanotte a mezzanotte e venti, per arresto cardiaco, al Policlinico Umberto I di Roma. Segnala corriere.it
Crollo Roma, chi è Octay Stroici: operaio a 66 anni morto sotto le macerie. «Gridava sepolto due metri sotto i pompieri». Meloni: «Dolore indicibile» - La moglie ha assistito ai soccorsi dei vigili del fuoco insieme con l'ambasciatrice di Bucarest Gabriela Dancau. Come scrive roma.corriere.it