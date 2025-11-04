Le grida di Octay Stroici l’operaio morto nel crollo di Roma | Non posso muovermi fate presto

Lastampa.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le origini mai dimenticate e il riscatto in Italia, la famiglia e una vita di lavoro spezzata ieri sotto le macerie. 🔗 Leggi su Lastampa.it

le grida di octay stroici l8217operaio morto nel crollo di roma non posso muovermi fate presto

© Lastampa.it - Le grida di Octay Stroici, l’operaio morto nel crollo di Roma: “Non posso muovermi, fate presto”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

grida octay stroici l8217operaioL’Italia di Octay Stroici - È morto stanotte a mezzanotte e venti, per arresto cardiaco, al Policlinico Umberto I di Roma. Segnala corriere.it

grida octay stroici l8217operaioCrollo Roma, chi è Octay Stroici: operaio a 66 anni morto sotto le macerie. «Gridava sepolto due metri sotto i pompieri». Meloni: «Dolore indicibile» - La moglie ha assistito ai soccorsi dei vigili del fuoco insieme con l'ambasciatrice di Bucarest Gabriela Dancau. Come scrive roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Grida Octay Stroici L8217operaio