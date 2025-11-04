Le frecciate di Belen Rodriguez al finto Stefano De Martino | Ti ricordi quando eri meno rifatto di me? | VIDEO

Co-conduttrice della puntata del Gialappa Show, in onda su Tv8 nella prima serata di lunedì 3 novembre, Belen Rodriguez si è ritrovata faccia a faccia con Stefano De Martino, o meglio con la sua parodia proposta da Gigi di Gigi e Ross, non risparmiando frecciate all’ex marito. “Ti ricordi quando eri più ricca di me?” afferma il finto De Martino con la showgirl argentina che immediatamente replica: “Sì e tu ti ricordi quando eri meno rifatto di me? Qua rischiamo di cambiarci i connotati”. L’imitatore del conduttore napoletano continua invitando l’ex moglie a una puntata di Affari Tuoi. “No grazie, basta pacchi” è stata la risposta di Belen. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Le frecciate di Belen Rodriguez al finto Stefano De Martino: “Ti ricordi quando eri meno rifatto di me?” | VIDEO

