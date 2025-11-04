Le Frecce Tricolori colorano il cielo per salutare il Capo dello Stato passaggio sobrio in segno di lutto per la tragedia di Roma VIDEO

ANCONA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato alle 11.30 al Molo Luigi Rizzo del porto antico di Ancona per partecipare, con il ministro della Difesa Guido. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Le Frecce Tricolori colorano il cielo per salutare il Capo dello Stato, passaggio sobrio in segno di lutto per la tragedia di Roma VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

4 novembre, niente Frecce tricolori dopo il crollo alla Torre dei Conti - facebook.com Vai su Facebook

Frecce tricolori oggi 4 novembre 2025 a Roma, a che ora e dove vederle per la Giornata dell’Unità Nazionale - In occasione della Giornata Nazionale dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate oggi 4 novembre 2025, sui cieli di Roma passano le frecce tricolori ... Come scrive fanpage.it

Frecce Tricolori 2025 a Roma: orari, dove passano, programma e dove ammirarle - Durante la cerimonia, che si svolgerà in Piazza Venezia sull'Altare della Patria, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come da tradizione, le Frecce Tricolori tingeranno ... Segnala mentelocale.it

Le Frecce Tricolori tornano in Emilia Romagna e nelle Marche, quando e dove vederle - Due le occasioni per vederle in luoghi che ormai sono diventati un appuntamento fisso per gli amanti ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it