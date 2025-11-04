Le fragranze per la stagione fredda si ispirano ai paesaggi selvaggi del Nord Europa e dei mari più freddi tra note salate intense e minerali

O riginali per l’ispirazione, ricchi di fascino: i profumi invernali si ispirano alle atmosfere fredde e suggestive dei Mari del Nord. Venti che sferzano i paesini affacciati su scogliere a strapiombo sugli oceani, aromi di alghe e di natura selvaggia, il freddo delle prime giornate d’autunno che spazza via l’estate . Risultato, fragranze piene di fascino. Profumi in olio, quali sono e perché durano di più X Leggi anche › Pitti fragranze 2025: da Firenze, le novità della profumeria di nicchia I profumi ispirati ai Mari del Nord. Note che provengono da panorami suggestivi e tutti da scoprire. Si ispirano ai mari del Nord le fragranze per la stagione fredda, con un tocco che sa di mare, complici note olfattive divertenti e seducenti, con toccchi freddi e ruvidi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le fragranze per la stagione fredda si ispirano ai paesaggi selvaggi del Nord Europa e dei mari più freddi, tra note salate, intense e minerali

