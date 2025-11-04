Le Forze armate esempio di pace e solidarietà | Brindisi celebra l’Unità d’Italia e i caduti

BRINDISI – Si è svolta questa mattina in Piazza Santa Teresa la cerimonia per il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, organizzata dalla Prefettura di Brindisi insieme al Comune, alla Marina Militare e con la partecipazione di numerosi studenti delle scuole del territorio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Argomenti simili trattati di recente

Buon #4Novembre! “Giornata dell’#UnitàNazionale e delle #ForzeArmate”. Segui in diretta sui nostri canali Facebook, Youtube, www.difesa.it e su Rai1: dalle ore 09:10, la cerimonia di deposizione della Corona d'Alloro al Sacello del #MiliteIgnoto, da - facebook.com Vai su Facebook

“A nome mio personale e delle #ForzeArmate, desidero esprimere il mio più profondo cordoglio per la scomparsa dell’Ammiraglio Guido Venturoni, già Capo di Stato Maggiore della #MarinaMilitare, Capo di Stato Maggiore della Difesa e Chairman del Comita - X Vai su X

"Le Forze armate, esempio di pace e solidarietà": Brindisi celebra l’Unità d’Italia e i caduti - Cerimonia partecipata questa mattina a Brindisi per il 4 novembre: tra alzabandiera, deposizione della corona e la mostra all’Archivio di Stato, la città ha rinnovato il suo ringraziamento alle Forze ... Segnala brindisireport.it

4 Novembre, Crosetto “Lavoro forze armate permette di vivere in pace” - Ogni giorno, osservando il vostro impegno, ritrovo il senso autentico del servire lo Stato: con serietà, discipli ... Si legge su msn.com

Giornata unità nazionale, il prefetto Riflesso: Le forze armate simbolo di pace nel Paese e all’estero” - E’ un appello all’unità quello che lancia il prefetto di Avellino Rossana Riflesso ne delle celebrazioni dell’Unità Nazionale in via Matteotti. Come scrive corriereirpinia.it