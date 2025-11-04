Le dichiarazioni di Avola sulle stragi di Capaci e via d’Amelio non riscontrate né attendibili | il gip archivia l’indagine

Il racconto di Maurizio Avola sulle stragi di Capaci e di via D’Amelio “non può considerarsi né riscontrato né attendibile”. Lo scrive il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, Santi Bologna, nel decreto di archiviazione dell’indagine nata dalle dichiarazioni dell’ex killer del clan Santapaola di Catania. Il gip ha ordinato di archiviare le posizioni di Avola (che potrebbe rischiare un processo per calunnia) e dei tre boss accusati dal pentito: si tratta di Marcello D’Agata, Eugenio Galea e Aldo Ercolano. “Le dichiarazioni eteroaccusatorie di Avola nei confronti degli altri indagati non sono riscontrate”, spiega il gip alla fine di un decreto lungo 126 pagine, in cui sottolinea di volersi occupare solo della “responsabilità degli odierni indagati per le stragi di Capaci e via D’Amelio, rimanendo del tutto estraneo alla valutazione di chi scrive la compiuta verifica dell’esistenza di profili di rilevanza penale per calunnia eo autocalunnia a carico di Avola eo di suoi suggeritori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Le dichiarazioni di Avola sulle stragi di Capaci e via d’Amelio non riscontrate né attendibili”: il gip archivia l’indagine

Leggi anche questi approfondimenti

https://www.wltv.it/avola-consegnati-i-lavori-per-la-nuova-area-attendamenti-di-protezione-civile/ - facebook.com Vai su Facebook

Stragi Palermo, gip archivia inchiesta pentito Avola - "Le dichiarazioni eteroaccusatorie nei confronti di altri indagati" fatte dal pentito Maurizio Avola sulle stragi di Capaci e di via D'Amelio "non sono riscontrate" e "pertanto deve disporsi l'archivi ... Si legge su ansa.it

Stragi del 1992: archiviate le accuse del pentito Maurizio Avola - CALTANISSETTA – Le dichiarazioni rese dal pentito Maurizio Avola “nei confronti di altri indagati”, sulle stragi di Capaci e di via D’Amelio, sarebbero “non sono riscontrate”. Lo riporta livesicilia.it

“Le dichiarazioni del pentito Avola non sono riscontrate”, il gip archivia l’inchiesta - “Le dichiarazioni eteroaccusatorie nei confronti di altri indagati” fatte dal pentito Maurizio Avola sulle stragi di Capaci e di via D’Amelio “non sono riscontrate” e “pertanto deve disporsi l’archivi ... Scrive msn.com