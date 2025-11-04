N el cuore dell’Amazzonia, un ronzio antico vibra tra gli alberi da millenni. È quello delle api native senza pungiglione, piccole custodi della vita. L’ 80% delle specie vegetali amazzoniche dipende da loro per l’impollinazione, un miracolo quotidiano che tiene in equilibrio una delle foreste più ricche e fragili del pianeta. Oggi, quel suono rischia di spegnersi. Deforestazione, pesticidi e cambiamenti climatici stanno minacciando il loro habitat, spingendo queste api millenarie sull’orlo del silenzio. 10 serie tv green per capire l’ambiente e rispettarlo. guarda le foto Un passo storico per la natura e gli animali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Le comunità indigene chiedono al Perù di riconoscere alle api senza pungiglione il diritto di esistere e prosperare