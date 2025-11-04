Le cinque domande Vaccini cosa sapere Il nostro vademecum
Novembre: le foglie cadono, le zucche fanno capolino nei menù e al banco verdura, le temperature si abbassano e torna l’influenza. Per tutelarsi e tutelare chi è più fragile, la soluzione migliore è quella del vaccino. Ma orientarsi non è sempre facile. Ecco dunque la risposta alle 5 principali domande che le persone si pongono in vista della vaccinazione. 1. DOVE ANDARE E COME PRENOTARE? A Pisa e provincia ci si può vaccinare dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, che ricevono le dosi dalle farmacie convenzionate. È possibile anche rivolgersi direttamente alle farmacie aderenti o al Cup. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Per la serie di incontri "Autori allo specchio: cinque domande a..." , Valeria Serofilli dialogherà con . Le autrici presenteranno rispettivamente - facebook.com Vai su Facebook
#Femminicidi Esistono 5 domande per capire se una donna è in pericolo di vita così da attivare subito il #CodiceRosa dell'ospedale e continuare poi con il Codice Rosso. Ma serve una maggiore formazione nei pronto soccorso. Al #GR1 Claudia Sara Cimmin - X Vai su X
Le cinque domande. Vaccini, cosa sapere. Il nostro vademecum - Novembre: le foglie cadono, le zucche fanno capolino nei menù e al banco verdura, le temperature si abbassano e torna l’influenza. lanazione.it scrive