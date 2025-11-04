Le cinque domande Vaccini cosa sapere Il nostro vademecum

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novembre: le foglie cadono, le zucche fanno capolino nei menù e al banco verdura, le temperature si abbassano e torna l’influenza. Per tutelarsi e tutelare chi è più fragile, la soluzione migliore è quella del vaccino. Ma orientarsi non è sempre facile. Ecco dunque la risposta alle 5 principali domande che le persone si pongono in vista della vaccinazione. 1. DOVE ANDARE E COME PRENOTARE? A Pisa e provincia ci si può vaccinare dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, che ricevono le dosi dalle farmacie convenzionate. È possibile anche rivolgersi direttamente alle farmacie aderenti o al Cup. 🔗 Leggi su Lanazione.it

